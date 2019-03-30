Издательства США захотели опубликовать печатную версию доклада по «российскому делу»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/35/11657035/RTX4XBUZ-pic905-895x505-84339.jpg">

Ряд издательских домов США согласился выпустить печатную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал предполагаемое вмешательство России в выборы в Соединенных Штатах, передает агентство Associted Press.

Отмечается, что такое намерение выразили издательские дома Melville House, Skyhorse Publishing и Scribner в сотрудничестве с газетой The Washington Post. В агентстве уточнили, что издатели готовы опубликовать доклад в неотредактированном виде, некоторые из них также могут сопроводить его комментариями экспертов. Уточняется, что печатная версия доклада может поступить в магазины через две недели после публикации на сайте минюста США.

Ранее была названа дата появления полной версии доклада по «российскому делу».