Издательства США захотели опубликовать печатную версию доклада по «российскому делу»
Ряд издательских домов США согласился выпустить печатную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал предполагаемое вмешательство России в выборы в Соединенных Штатах, передает агентство Associted Press.
Отмечается, что такое намерение выразили издательские дома Melville House, Skyhorse Publishing и Scribner в сотрудничестве с газетой The Washington Post. В агентстве уточнили, что издатели готовы опубликовать доклад в неотредактированном виде, некоторые из них также могут сопроводить его комментариями экспертов. Уточняется, что печатная версия доклада может поступить в магазины через две недели после публикации на сайте минюста США.
Ранее была названа дата появления полной версии доклада по «российскому делу».