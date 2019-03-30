Байдена обвинили в харрасменте

<img src="//img.gazeta.ru/files3/883/11934883/upload-AP_18242642755113-pic905-895x505-35474.jpg">

Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес заявила, что участвующий в президентской гонке демократ Джо Байден в 2014 году поцеловал ее без согласия. Об этом она рассказала в статье для The Cut.

По ее словам, Байден сначала подошел к ней сзади и начал нюхать ее волосы, что вызвало у нее негативную реакцию. Потом Байден поцеловал ее в голову.

Реклама

«Я не могла понять, что происходит», — написала Флорес.

Она добавила, что в этот момент ей «хотелось провалиться сквозь землю».

Ранее сообщалось, что Байден выдвинулся кандидатом в президенты США и начал просить деньги.