В Британии внесли ясность в сообщения о расследовании против Порошенко

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Британский офис по расследованию мошенничеств прокомментировал информацию о расследовании в отношении президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, ведомство не проводит никаких расследований против Порошенко.

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Как отмечается, посольство Великобритании на Украине назвало информацию о расследовании против Порошенко «спекуляцией».

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пообещала посадить Порошенко и трех его друзей.