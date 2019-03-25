В Британии внесли ясность в сообщения о расследовании против Порошенко
Британский офис по расследованию мошенничеств прокомментировал информацию о расследовании в отношении президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, ведомство не проводит никаких расследований против Порошенко.
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Как отмечается, посольство Великобритании на Украине назвало информацию о расследовании против Порошенко «спекуляцией».
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пообещала посадить Порошенко и трех его друзей.