Сын Трампа раскритиковал посла США на Украине
Сын президента США Дональд Трамп-младший прокомментировал критические замечания американского посла на Украине Мари Йованович. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По мнению Трампа-младшего, Соединенным Штатам нужно меньше шутников среди послов и больше таких дипломатов, как посол страны в Германии Ричард Гренелл.
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«Призывы к замене американского посла Обамы в Украине растут», — заявил Трамп-младший.
Ранее сообщалось, что украинский генпрокурор Юрий Луценко может уйти с должности из-за слов о том, что посол США в Киеве Мари Йованович передала ему список «неприкасаемых».