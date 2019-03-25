Сын Трампа раскритиковал посла США на Украине

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Сын президента США Дональд Трамп-младший прокомментировал критические замечания американского посла на Украине Мари Йованович. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По мнению Трампа-младшего, Соединенным Штатам нужно меньше шутников среди послов и больше таких дипломатов, как посол страны в Германии Ричард Гренелл.

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«Призывы к замене американского посла Обамы в Украине растут», — заявил Трамп-младший.

Ранее сообщалось, что украинский генпрокурор Юрий Луценко может уйти с должности из-за слов о том, что посол США в Киеве Мари Йованович передала ему список «неприкасаемых».