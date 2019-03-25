Петропавловск и Павлодар захотели переименовать в Казахстане

Максим Богодвид/РИА «Новости»

Зампред демократической партии «Ак Жол» Казахстана Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей, передает РИА «Новости».

Отмечается, что этим городам Иса захотел дать имена казахских исторических личностей.

Он заявил, что Петропавловск должен называться именем хана Абыла, Павлодар — именем Кенесары, а Семей должен взять название в честь Алихана Букейханова.

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По мнению зампреда, решение о переименовании Астаны в Нур-Султан было правильным.

Ранее сообщалось, что столица Казахстана переименована в Нур-Султан.