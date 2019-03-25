Сенат США представит свой доклад по «российскому делу»

Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр пообещал опубликовать дополнительный отчет по итогам расследования «российского вмешательства» в выборы в США. Об этом он написал втвиттере.

Он заявил, что комитет в ближайшее время завершит оставшиеся допросы и представит результаты в собственном докладе.

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Кроме того, он призвал генпрокурора Уильяма Барра обнародовать как можно больше деталей доклада Роберта Мюллера.

Ранее председатель судебного комитета Палаты представителей США Джерри Надлер заявил, что вызовет генерального прокурора Уильяма Барра для дачи показаний после публикации доклада по «российскому делу».

Причиной этого, по словам Надлера, стали «серьезные несоответствия» в докладе.