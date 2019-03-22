Во Франции отреагировали на слова Трампа о признании Голан израильскими

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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Франции в ходе брифинга прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что американской стороне пора признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, если эта инициатива действительно будет реализована, то она будет противоречить нормам международного права.

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«...в частности обязательству государств не признавать незаконную ситуацию», — отметил представитель МИД Франции.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой контролировалась Израилем, а восточная часть Сирией. Обе страны считают Голанские высоты частью своей территории.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о долгих раздумьях над признанием Голан израильскими.