Трамп обвинил Facebook в предвзятости

Президент США Дональд Трамп заявил, что аккаунт Дэна Скавино, отвечающего за социальные сети президента, был временно заблокирован. Об этом сообщает MediaITE.

Трамп поделился статьей одного издания, в которой подробно описывалась временная блокировка Скавино в Facebook.

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Президент предположил, что мера стала результатом предвзятости со стороны компании.

«Я изучу этот вопрос!», — написал Трамп в твиттере.

Ранее сообщалось, что Трамп обосновал свои нападки на покойного сенатора.