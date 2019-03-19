Трамп обвинил Facebook в предвзятости
Президент США Дональд Трамп заявил, что аккаунт Дэна Скавино, отвечающего за социальные сети президента, был временно заблокирован. Об этом сообщает MediaITE.
Трамп поделился статьей одного издания, в которой подробно описывалась временная блокировка Скавино в Facebook.
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Президент предположил, что мера стала результатом предвзятости со стороны компании.
«Я изучу этот вопрос!», — написал Трамп в твиттере.
Ранее сообщалось, что Трамп обосновал свои нападки на покойного сенатора.