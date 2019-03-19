Матвиенко назвала Назарбаева мудрым и взвешенным

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отреагировала на отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает РИА «Новости».

По ее словам, это решение стало неожиданной новостью.

«Все восприняли эту новость как неожиданную. Назарбаев очень взвешенный, мудрый политик. Если он такое решение принял, значит так нужно», — заявила Матвиенко.

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Она отметила, что лично знакома с Назарбаевым.

Назарбаев 19 марта подписал указ о сложении своих полномочий с 20 марта.

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