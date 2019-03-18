Путин удивился ограничению прав крымчан на передвижение

Российский лидер Владимир Путин удивился, когда узнал, что крымчан ограничивают в правах на передвижение после референдума о воссоединении с Россией в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также Путин задал риторический вопрос и сам на него ответил.

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«За что их наказывают? Если они здесь не при чем», — добавил Путин.

Также президент продолжил цепочку размышлений сказав, что, если крымчане причем, они пришли и проголосовали — тогда надо важнейший принцип демократии является волеизъявление.

«Они это сделали, и за это их тоже невозможно наказывать. Или те, кто это делает, не понимают, не знают и не хотят понимать и не уважают принципы демократии», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин подписал законы о штрафах за оскорбление госсимволов и фейковые новости.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.