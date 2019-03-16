Концы в воду? Закрыто дело против генпрокурора Украины

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На Украине закрыли дело в отношении генпрокурора Юрия Луценко, которого подозревали в незаконном обогащении. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, дело закрыли из-за отсутствия в действиях Луценко состава преступления. Кроме того, национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) приняли решение о закрытии дела еще до отмены статьи УК страны об ответственности чиновников за незаконное обогащение.

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Ранее сообщалось, что генпрокурора Украины обвинили в уголовном правонарушении.

Адвокат Масси Найем потребовал завести уголовное дело на генпрокурора Украины Юрия Луценко из-за расследования дела погибшей советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.