В Крыму пригласили Климкина убедиться в своей неправоте

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Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина позвала назвавшего полуостров «худшей версии» России главу МИД Украины Павла Климкина убедиться в своей неправоте, передает РИА «Новости».

До этого Климкин заявил, что в Крыму люди якобы боятся выходить из дома, а жителей полуострова «ежедневно вызывают» в ФСБ. Также он назвал Крым «худшей версией» России.

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Гридчина заявила, что Климкин «с удовольствием получил бы российский паспорт и переехал жить в Крым», если бы ему «его кто-то дал».

«Приглашаем господина Климкина в Крым. Пусть приедет и проведает родственников, заодно наглядно убедится в своей неправоте», — добавила Гридчина.

Она пообещала, что Крым со своей стороны все все покажет и расскажет министру.

Ранее Климкин рассказал о «массовом переселении» россиян в Крым.