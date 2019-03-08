Пушков оценил «новый перл» Климкина
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о «худшей версии» России.
«Новый перл от Климкина: «Крым - это худшая версия России», а люди там боятся выходить из дома», — написал Пушков.
По его словам, заявление Климкина является «чушью».
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Он также добавил, что благодаря России крымчане живут в безопасности.
Пушков подчеркнул, что Крым является приятной, морской версией России.
Ранее в Госдуме ответили назвавшему Крым «худшей версией» России Климкину.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.