МИД России похвалил власти Венесуэлы за реакцию на возвращение Гуайдо

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Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил, что власти Венесуэлы грамотно избежали провокаций, не арестовав лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо по возвращении в страну, передает РИА «Новости».

По его словам, это свидетельствует о мирном настрое президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его настроенности на мирное урегулирование.

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«Президента настойчиво толкали в эту провокацию, они (власти Венесуэлы. — «Газета.Ru») ее очень грамотно и красиво избежали», — сказал Щетинин.

При этом он подчеркнул, что дальнейшие действия «полностью относится к компетенции законных властей Венесуэлы», Москва же только оценивает их «со стороны».

Ранее в МИД России ответили на вопрос о контактах с Гуайдо.