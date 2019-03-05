МИД России похвалил власти Венесуэлы за реакцию на возвращение Гуайдо
Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил, что власти Венесуэлы грамотно избежали провокаций, не арестовав лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо по возвращении в страну, передает РИА «Новости».
По его словам, это свидетельствует о мирном настрое президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его настроенности на мирное урегулирование.
Реклама
«Президента настойчиво толкали в эту провокацию, они (власти Венесуэлы. — «Газета.Ru») ее очень грамотно и красиво избежали», — сказал Щетинин.
При этом он подчеркнул, что дальнейшие действия «полностью относится к компетенции законных властей Венесуэлы», Москва же только оценивает их «со стороны».