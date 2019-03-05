В Италии выступили за возвращение России в ПАСЕ

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Председатель палаты депутатов итальянского парламента Роберто Фико выступил за возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Текст его выступления размещен на сайте Госдумы.

По словам Фико, итальянская сторона считает диалог необходимым для решения проблем.

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«Поэтому итальянская Палата депутатов, которая входит в Совет Европы, выступает за отмену санкций против России и за участие российской делегации в парламентских сессиях Совета Европы», — сказал Фико.

Он подчеркнул, что, если Россия не сможет принимать участие в работе ПАСЕ, Италия будет отрицать принцип межпарламентского диалога.

Ранее вице-премьер Италии призвал бороться за отмену антироссийских санкций.