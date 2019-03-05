«Американский герой»: экс-юрист Белого дома прославил Мюллера в эфире ABC

<img src="//img.gazeta.ru/files3/300/10961300/AP_80009869460-pic905-895x505-36858.jpg">

Бывший юрист Белого дома Тай Кобб во время записи подкаста американского телеканала ABC News назвал «американским героем» специального прокурора США Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.

Кобб заявил, что у Мюллера «стальной хребет» и добавил, что не согласен с мнением президента США Дональда Трампа о том, что «российское дело» является политически мотивированной выдумкой.

Реклама

«Я не считаю, что расследование [о вмешательстве в выборы] — это охота на ведьм», — сказал экс-юрист Белого дома.

По его словам, итоговый доклад спецпрокурора Мюллера по «российскому делу», который он должен будет представить генеральному прокурору Уильяму Барру, не представляет для Трампа серьезной политической опасности. Это связано с тем, что основная часть выводов уже раскрыта, в том числе и с помощью «говорящих обвинительных заключений» против 34 обвиняемых. В их число вошли хакеры, которых связывают с Россией, и бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.

68-летний Кобб проработал в юридической команде Белого дома при Трампе 10 месяцев, его уход связан, в частности, с разногласиями с другими адвокатами президента США.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США захотели обнародовать отчет по «российскому делу».

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс, Трамп не раз называл расследование против него «охотой на ведьм» и «харассментом».