Двухчасовая речь Трампа прошла по сценарию Путина, заявила аналитик CNN

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Аналитик телеканала CNN Саманта Виноград считает, что некоторые высказывания президента США Дональда Трампа на съезде политиков-консерваторов выглядели так, будто их написал российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает портал Mediaite.

Виноград задалась вопросом, сколько планов из «списка дел» Путина решил осуществить Трамп. По ее мнению, Трамп «уничтожил» ряд американских институтов, включая минюст и конгресс.

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«Он [Трамп] говорил со своими соратниками, но одновременно он говорил так, будто Путин написал ему речь», — сказала Виноград.

Она заключила, что политика Трампа значительно упрощает «российскую работу», не уточнив, что имеет в виду.

Ранее Трамп предрек себе уверенную победу на выборах в 2020 году.