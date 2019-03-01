В Кремле рассказали, известны ли Москве итоги встречи Трампа и Ким Чен Ына
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США пока не проинформировали Россию об итогах саммита американского лидера Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына, передает РИА «Новости».
По его словам, Москве еще не поступало никаких сведений.
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«Нет, пока нет. Прошло совсем мало времени», — подчеркнул Песков.
Он также отметил, что не знает о том, сделает ли это Вашингтон в будущем.
«Я не знаю, если они посчитают необходимым», — заключил Песков.
Саммит США — КНДР прошел 27-28 февраля во вьетнамском Ханое. По итогам мероприятия не было заключено никаких соглашений.
Ранее стало известно, о чем Ким Чен Ын попросил Трампа.