Россия в ОБСЕ заявила о завершении интеграции Крыма

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил на заседании постоянного совета организации о завершении интеграции Крыма в политическое, правовое и экономическое пространство России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, все, кто говорит об «аннексии», необходимости «затолкать» Крым назад на Украину, проявляют крайнюю степень неуважения к жителям Крыма, так как они являются носителями суверенитета его территории.

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«В настоящее время можно с уверенностью сказать, что его интеграция в общее политическое, правовое, социально-экономическое пространство России завершена», — сказал он.

Также Балкин предложил, всем, кто не верит, посетить полуостров и убедиться в этом лично.

Он отметил, что еще «многое нудно сделать», но работа в данном направлении продолжается.

Ранее в Крыму ответили на заявление МИД Украины о «деоккупации» полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.