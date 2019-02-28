CNN: Трамп не пошел на уступки КНДР, но саммит провалился

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Президент США Дональд Трамп не пошел на импульсивные уступки северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, чего в Вашингтоне особенно опасались, однако саммит в Ханое все равно провален, отмечает телеканал CNN.

Американский лидер нуждался в победе и отвлечении внимания от показаний его бывшего адвоката Майкла Коэна в конгрессе, которые шли одновременно с его поездкой во Вьетнам. На этот раз попытка Трампа потерпела неудачу, когда второй саммит с Ким Чен Ыном прервался раньше, чем ожидалось, без какого-либо соглашения.

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Трамп попал в неловкое положение, а саммит стал большим разочарованием для для всех, кто понимает, насколько разрушительной будет война на Корейском полуострове, отмечает CNN.

Телеканал отмечает, что теперь критика в адрес американского президента из-за того, что его саммиты мало приносят смысла, кажется обоснованной. Анализируя итоги саммита, администрация США должна теперь задаться вопросом, стоит ли Трампу вкладывать силы в будущие встречи без очевидного прогресса, говорится в материале. Даже Трамп сомневается в том, будет ли разумно снова встретиться с Ким Чен Ыном, отмечает CNN. Покидая Ханой, он не говорил о третьем саммите США и КНДР, заключает телеканал.