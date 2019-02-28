Washington Post нашла ложные утверждения в слушаниях экс-адвоката Трампа

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Американская газета The Washington Post провела фактчекинг слушаний в конгрессе бывшего адвоката президента США Майкла Коэна и нашла некорректные или вызывающие сомнение утверждения.

Открытые слушания с Коэном состоялись в конгрессе 27 февраля.

«Помните, как все это началось. Штаб [кандидата в президенты США Хиллари] Клинтон нанял юридическую фирму Perkins Coie, которая наняла Гленна Симпсона, который нанял иностранца, Кристофера Стила, который составил фальшивое досье, которое ФБР использовало, чтобы получить ордер на шпионаж за штабом Трампа», — сказал член палаты представителей, республиканец от штата Огайо Джим Джордан.

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Газета отмечает, что более года назад комитет по разведке палаты представителей во главе с республиканцами установил, что расследование возможных связей между штабом Трампа и российскими структурами не начиналось с оспариваемого досье Стила.

В записке ФБР говорилось, что ведомство открыло контроперацию в июле 2016 года из-за обвинений в отношении другого советника Трампа, Джорджа Пападопулоса. Он привлек внимание агентов ФБР после того, как рассказал австралийскому дипломату, что россияне получили тысячи писем Хиллари Клинтон, пишет WP.

Кроме того, ордер на слежку ФБР получило на Картера Пейджа, но на момент его получения он не работал на штаб Трампа, добавляет издание. Также неверными были утверждения конгрессмена Джоди Хайса о том, что Коэн — первый в истории конгресса, кто дает показания, сознавшись прежде во лжи.

Спорные утверждения прозвучали и в речи Коэна. «Я не хотел идти в Белый дом. Мне предложили работу», — сказал Коэн перед конгрессом.

Как пишет WP, это один из самых противоречивых моментов в показаниях экс-адвоката Трампа, которые расходятся с предыдущими утверждениями республиканцев и Коэна.