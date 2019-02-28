Белый дом заявил о сокращении времени саммита Трампа и Ким Чен Ына на два часа

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс проинформировала о том, что саммит президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына завершится на два часа раньше, чем было запланировано, передает РИА «Новости».

По ее словам, переговоры между сторонами продолжатся после обеда, но продлятся около 30-40 минут, после чего американский лидер вернется в отель, в котором остановился. Пресс-конференция также состоится раньше, чем ожидалось, — в 14.00 (10.00 мск).

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Не уточняется, будут ли стороны подписывать совместный документ по итогам встречи. В настоящее время у журналистов нет ясности по поводу того, что происходит, так как Сандерс не ответила на их уточняющие вопросы.

Ранее Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры в расширенном составе на саммите в Ханое.

«Газета.Ru» следит в онлайн-режиме за вторым днем переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.