Трамп пошутил про любопытных журналистов

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Американский президент Дональд Трамп пошутил, что журналисты с радостью заплатили бы, лишь бы услышать подробности их общения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает ТАСС.

По словам лидеров, они продуктивно пообщались на встрече в Ханое.

«Ах, если бы вы слышали этот диалог. Вы бы заплатили за этот диалог. Он был хорош», - смеясь, отметил Трамп.

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В ответ на это Ким Чен Ын подтвердил, что их диалог был «очень интересным».

Ранее Трамп назвал Ким Чен Ына «великим лидером» и рассказал о будущем КНДР.