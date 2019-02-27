CNN: соавтор Трампа предрек скорый конец его президентской карьеры

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Соавтор книги Дональда Трампа «Искусство заключать сделки» Тони Шварц в эфире американского телеканала CNN заявил, что после показаний бывшего адвоката президента США Майкла Коэна перед конгрессом, должен наступить конец его президентской карьеры, если сказанное против Трампа окажется правдой.

По словам Шварца, показания Коэна — это исторический момент.

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«Мы уже знаем, что он [Коэн] планирует обвинить его в преступной деятельности, что он собирается обвинить его во лжи и обмане. Итак, мы знаем, что это будет обвинение, которое — если это правда — потребует импичмента Трампа и предъявления обвинения», — сказал Шварц.

Тем не менее, Шварц допустил, что Коэн может солгать, поскольку ранее бывший адвокат Трампа уже признавался во лжи конгрессу.

Открытые показания Коэна состоятся 27 и 28 февраля.

Ранее стало известно о предварительном тексте показаний Коэна, согласно которым предполагается, что экс-адвокат президента США даст резкие показания против Трампа, а также предоставит документальное подтверждение противозаконных действий.