В Молдавии завершилось голосование на парламентских выборах
В Молдавии в 21:00 (22:00 мск) закрылись участки для голосования на парламентских выборах, передает ТАСС.
По предварительным данным Центризбиркома, в голосовании приняли участие около 50% избирателей.
«Был зарегистрирован ряд нарушений, но в целом мы наблюдали корректный избирательный процесс», — сказала председатель ЦИК Алина Руссу.
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Ранее ЦИК Молдавии попросил полицию проверить поступившие сообщения о подкупе избирателей из Приднестровья.
Голосование впервые проходит по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.