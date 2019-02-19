NBC: США готовят кампанию по декриминализации ЛГБТ в мире

Администрация президента США Дональда Трампа готовит глобальную кампанию, чтобы положить конец криминализации гомосексуализма в мире. Об этом сообщает NBC News.

Как отмечается, инициатива американской администрации частично направлена против Ирана, которого NBC называет «главным геополитическим врагом» США при Трампе. Поводом могла послужить казнь в Иране молодого человека нетрадиционной сексуальной ориентации, уточняет NBC.

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По данным телеканала, хотя с инициативой выступил Вашингтон, он, вероятно, будет сотрудничать в этом с ООН, ЕС, ОБСЕ, а также с руководством тех стран, где права ЛГБТ защищаются.

Ранее Reuters сообщал, что Трамп хочет запретить служить в армии США некоторым трансгендерам.