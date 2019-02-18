«Что же все это означает?»: посольство удивили сообщения о состоянии Скрипаля
В российском посольстве в Британии заявили, что сообщения СМИ об ухудшившемся состоянии отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля ввели дипмиссию в заблуждение. Слова представителя посольства передает РИА «Новости».
Представитель дипмиссии напомнил, что ранее племянница Скрипаля Виктория, ссылаясь на слова его дочери Юлии, сообщила посольству, что бывший разведчик находится в хорошем состоянии.
«Что же все это означает и к чему нас готовят, создавая подобный информационный фон? Ведут ли здесь дело к смерти Сергея Скрипаля и уничтожению улик <...> сказать трудно», — задал вопрос представитель посольства.
Он подчеркнул, что британские власти не делятся с российской стороной информацией о Скрипалях.
Ранее газета The Sunday Times писала, что состояние Скрипаля ухудшилось.