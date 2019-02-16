Ким Чен Ын перед встречей с Трампом съездит во Вьетнам

Лидер КНДР Ким Чен Ын перед саммитом с президентом США Дональдом Трампом прибудет во Вьетнам 25 февраля, передает Reuters.

По данным источника, в ходе визита Ким Чен Ын намерен посетить северные районы Вьетнама.

Встреча Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына намечена на 27-28 февраля.

Ранее главы внешнеполитических ведомств Южной Кореи и Соединенных Штатов Кан Гён Хва и Майкл Помпео договорились сотрудничать при подготовке и проведении второго саммита глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.