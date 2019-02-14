MediaIte: Нетаньяху исправил твит о «войне с Ираном» после реакции соцсетей

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Официальный англоязычный аккаунт в твиттере премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху исправил пост, в котором первоначально была фраза о «войне с Ираном», пишет издание MediaIte.

Пост появился после встречи Нетаньяху с министром по иностранным делам Омана Юсуфом бен Алауи. Изначально в сообщении от лица Нетаньяху говорилось об «открытой встрече с представителями ведущих арабских стран, которые cобрались вместе с Израилем, руководствуясь общими интересами войны с Ираном».

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Пользователи отреагировали на сообщение, которое «застало многих врасплох», отмечает издание. Позже твит был отредактирован, а словосочетание «война с Ираном» исправлено на «борьбу с Ираном».

Ранее сообщалось, что Нетаньяху использовал Трампа ради переизбрания своей партии.