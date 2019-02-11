Трамп пожаловался на иррациональное поведение демократов
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что представители Демократической партии в пограничном комитете ведут себя иррационально, потому что отказываются выделить деньги для строительства стены на южной границе страны.
По мнению американского лидера, это также проявляется в том, что они отказываются «содержать убийц под стражей».
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Трамп подчеркнул, что необходимость в стене на границе Соединенных Штатов и Мексики «очевидна», в то время как демократы в комитете отвергли рекомендации Пограничной службы США.
«Что происходит?» — задается вопросом Трамп.
Ранее в американском сенате предположили, что Трамп может сесть в тюрьму до следующих президентских выборов.