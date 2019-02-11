Трамп пожаловался на иррациональное поведение демократов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/999/12166999/RTX6LGNX-pic905-895x505-87398.jpg">

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что представители Демократической партии в пограничном комитете ведут себя иррационально, потому что отказываются выделить деньги для строительства стены на южной границе страны.

По мнению американского лидера, это также проявляется в том, что они отказываются «содержать убийц под стражей».

Реклама

Трамп подчеркнул, что необходимость в стене на границе Соединенных Штатов и Мексики «очевидна», в то время как демократы в комитете отвергли рекомендации Пограничной службы США.

«Что происходит?» — задается вопросом Трамп.

Ранее в американском сенате предположили, что Трамп может сесть в тюрьму до следующих президентских выборов.