ООН предложила помощь в переговорах между сторонами конфликта в Венесуэле

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил готовность предоставить помощь сторонам конфликта в Венесуэле, передает РИА «Новости».

«ООН и я лично предлагаем помощь обеим сторонам, если поступит просьба о проведении переговоров, серьезных переговоров, которые бы смогли вывести страну из нынешнего противостояния», — заявил Гутерреш.

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Ранее сообщалось, что США находятся в непосредственном контакте с военными Венесуэлы и призывают их не подчиняться президенту страны Николасу Мадуро.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.