ООН предложила помощь в переговорах между сторонами конфликта в Венесуэле
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил готовность предоставить помощь сторонам конфликта в Венесуэле, передает РИА «Новости».
«ООН и я лично предлагаем помощь обеим сторонам, если поступит просьба о проведении переговоров, серьезных переговоров, которые бы смогли вывести страну из нынешнего противостояния», — заявил Гутерреш.
Ранее сообщалось, что США находятся в непосредственном контакте с военными Венесуэлы и призывают их не подчиняться президенту страны Николасу Мадуро.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.