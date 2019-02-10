Россия ответит США в ООН собственной резолюцией

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Российская сторона предложит свой проект по ситуации в Венесуэле в Совбезе ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копии соответствующих документов.

Отмечается, что российское предложение станет ответом на вариант резолюции Соединенных Штатов.

«[Совет Безопасности] призывает к урегулированию ситуации в Венесуэле на основе мирных мер», — говорится в резолюции России.

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Согласно имеющейся информации, речь идет об инициативах по политическому урегулированию. При этом американская резолюция призывает отменить результаты проведенных в прошлом году в Венесуэле выборов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления США о возможности военного вторжения в Венесуэлу.