Мадуро объяснил свое решение не проводить выборы

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Глава Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал свое решение не проводить новые президентские выборы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он не считает это необходимой мерой для своих граждан.

«Народу Венесуэлы необходимы восстановление экономики, мир и конституционная стабильность. Для этого надо переизбрать Национальную ассамблею», — заявил Мадуро.

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Он добавил, что, по его мнению, оппозиция на самом деле не хочет никаких выборов.

«Если мы скажем, что проведем выборы через 30 дней, они начнут придумывать причины, чтобы не идти на них», — заключил Мадуро.

26 января Франция, Германия, Испания и Великобритания заявили, что если в течение восьми дней не будет объявлено о новых выборах, они признают президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хауна Гуайдо.

Ранее сообщалось, что Мадуро подписал письмо своему американскому коллеге Дональду Трампу.