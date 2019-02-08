В МИДе не допускают «диалога» о капитуляции в переговорах по Венесуэле

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Глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил, что переговоры по ситуации в Венесуэле не могут быть «диалогом» о капитуляции, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Россия приветствует инициативу посредников в диалоге.

«Что предлагает Россия в контексте происходящего в Венесуэле? Уважение суверенитета. Недопущение деструктивного, включая силовое, вмешательства извне. Диалог. Если для этого потребуется международное содействие — мы «за». Поэтому приветствуем инициативу Мексики, Уругвая, стран КАРИКОМ. Но, по нашему убеждению, это не может и не должен быть «диалог» о некой капитуляции. Это должен быть диалог о примирении и выходе из кризиса во имя высших интересов суверенной страны и самих венесуэльцев», — сказал Щетинин.

Ранее МИД ответил на сообщение о военной помощи Каракасу.