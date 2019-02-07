В ОБСЕ отреагировали на недопуск наблюдателей из России на украинские выборы

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Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир прокомментировала недопуск граждан России в миссию по наблюдению за выборами президента Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, решение Киева о недопуске россиян беспрецедентно и противоречит обязательствам всех государств-участников ОБСЕ.

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Она также выразила сожаление в связи с действиями властей Украины.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал условие допуска российских наблюдателей к украинским выборам.