В ОБСЕ отреагировали на недопуск наблюдателей из России на украинские выборы
Директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир прокомментировала недопуск граждан России в миссию по наблюдению за выборами президента Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, решение Киева о недопуске россиян беспрецедентно и противоречит обязательствам всех государств-участников ОБСЕ.
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Она также выразила сожаление в связи с действиями властей Украины.
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал условие допуска российских наблюдателей к украинским выборам.