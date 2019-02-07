CNN: четвертый прокурор покинул расследующую «российское дело» команду

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Четвертый прокурор покинул команду из 17 гособвинителей, работавших под началом спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США. Об этом сообщает телеканал CNN.

Официальный представитель аппарата Мюллера Питер Карр рассказал CNN, что прокурор Скотт Мейслер завершил свою работу в декабре прошлого года и вернулся в уголовный отдел. Карр добавил, что Мейслер продолжает представлять офис Мюллера по «некоторым вопросам».

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На телеканале предположили, что окончание работы Мейслера означает скорое завершение расследования по «российскому делу».

Ранее президент США Дональд Трамп призвал положить конец «российскому делу».