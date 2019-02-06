В Италии высказались против вмешательства в дела Венесуэлы

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Замглавы итальянского МИДа Гульельмо Пикки заявил, что Рим выступает против внешнего вмешательства в дела Венесуэлы, передает РИА «Новости».

Он также выразил согласие с позицией российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который назвал единственный способ решения кризиса в Венесуэле — «усадить» стороны конфликта в Венесуэле за стол переговоров.

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«Но проблема заключается в том, что все международное сообщество признало только результаты выборов в Национальную ассамблею, а не прошедших в прошлом году президентских выборов», — подчеркнул Пикки.

По его словам, именно из-за непризнания выборов президента Венесуэлы ряд стран мира считает легитимными только выборы лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Ранее в ООН заявили, что будут придерживаться нейтралитета в отношении политического кризиса в Венесуэле.