В Италии высказались против вмешательства в дела Венесуэлы
Замглавы итальянского МИДа Гульельмо Пикки заявил, что Рим выступает против внешнего вмешательства в дела Венесуэлы, передает РИА «Новости».
Он также выразил согласие с позицией российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который назвал единственный способ решения кризиса в Венесуэле — «усадить» стороны конфликта в Венесуэле за стол переговоров.
«Но проблема заключается в том, что все международное сообщество признало только результаты выборов в Национальную ассамблею, а не прошедших в прошлом году президентских выборов», — подчеркнул Пикки.
По его словам, именно из-за непризнания выборов президента Венесуэлы ряд стран мира считает легитимными только выборы лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
Ранее в ООН заявили, что будут придерживаться нейтралитета в отношении политического кризиса в Венесуэле.