Песков заявил, что Россия не будет выходить с инициативами о замене ДРСМД
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что страна не будет выходить с инициативами о замене договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает корреспондент «Газеты.Ru»
Также Песков прокомментировал заявление лидера США Дональда Трампа о создании нового договора взамен ДРСМД.
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«В соответствии с поручением президента, мы сами больше с инициативами в этой области выступать не собираемся. Делали уже это неоднократно», — отметил Песков.
Также он подчеркнул, что не может оценить реалистичность американской инициативы.
«Конкретных инициатив от американских партнеров мы не получали», — заключил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин ответил на выход США из ДРСМД.