Песков заявил, что Россия не будет выходить с инициативами о замене ДРСМД

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что страна не будет выходить с инициативами о замене договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает корреспондент «Газеты.Ru»

Также Песков прокомментировал заявление лидера США Дональда Трампа о создании нового договора взамен ДРСМД.

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«В соответствии с поручением президента, мы сами больше с инициативами в этой области выступать не собираемся. Делали уже это неоднократно», — отметил Песков.

Также он подчеркнул, что не может оценить реалистичность американской инициативы.

«Конкретных инициатив от американских партнеров мы не получали», — заключил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на выход США из ДРСМД.