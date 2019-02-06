Песков признался в «безграмотности» в отношении новых медиа

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что человек, который сменит его на этом посту, должен быть современнее него. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, это произошло во время форума «Медиадень».

«Тот, кто придет после меня, должен быть лучше меня, он должен быть современнее меня, он должен, как минимум, компенсировать мою современную безграмотность в плане новых медиа», — сказал Песков.

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Он добавил, что необходимо учиться работать с новыми видами СМИ, поскольку через несколько лет без этого нельзя будет обойтись.

Ранее сообщалось, что Песков рассказал о важности быть «в ладах с законом».