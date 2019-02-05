Исландия признала Гуайдо президентом Венесуэлы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/587/12140587/RTS2BMBX-pic905-895x505-49937.jpg">

Исландские власти признали лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. Об этом заявил министр иностранных дел Исландии в своем твиттере.

Он также подчеркнул, что венесуэльским властям необходимо провести «свободные и честные» выборы, чтобы удовлетворить «волю» (организация запрещена в России) жителей Венесуэлы.

Реклама

Ранее сообщалось, что Гуайдо в качестве и.о. главы страны признали Германия, Дания, Нидерланды, а также Эстония. Также до этого оппозиционного лидера назвали президентом Венесуэлы США и ряд стран Латинской Америки.

Россия, Китай, КНДР, Мексика, Италия и некоторые другие страны считают легитимным президента Николаса Мадуро.