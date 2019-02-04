Испания признала Гуайдо

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Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, передает Reuters.

По его словам, Венесуэла должна провести новые выборы как можно скорее.

«Я признаю президента Хуана Гуайдо в качестве президента, отвечающего за Венесуэлу», — объявил Санчес.

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Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

Ранее Швеция признала Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.