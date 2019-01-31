В деле Арашуковых могут появиться новые фигуранты и эпизоды преступной деятельности

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Знакомый с ситуацией источник рассказал, что в деле арестованного накануне сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова могут появиться новые эпизоды преступной деятельности, а также новые фигуранты. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению следствия, среди членов преступного сообщества могли также быть знакомые и родственники задержанных.

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«В ходе следственных действий устанавливаются иные эпизоды их противоправной деятельности», — сказал источник.

Он также добавил, что следствие проверяет контакты задержанных с чиновниками в регионах.

Ранее сообщалось, что при обысках у сенатора Арашукова нашли оружие и деньги.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.