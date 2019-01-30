СК подозревают отца Арашукова в хищении газа «Газпрома»

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Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что отец задержанного сенатора Рауфа Арашукова Рауль Арашуков причастен к хищениям природного газа ПАО «Газпром», передает РИА «Новости».

По ее словам, сумма ущерба составила более 30 млрд рублей. Петренко уточнила, что Рауль Арашуков задержан.

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Отмечается, что следствие по сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову идет в Москве, Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Будённовске и Астрахани.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совфеда утром 30 января.

По данным СК, Арашуков организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» КЧР Жукова и советника президента КЧР Шебзухова.