Мадуро призвал армию к верности и подчинению на фоне протестов

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал армию к верности, единству и подчинению на фоне протестов в стране. Трансляция его выступления ведется в твиттере.

По его словам, возглавляемое им правительство сделает все возможное для защиты суверенитета страны. Он призвал граждан страны сохранять мир и спокойствие, а также не допустить госпереворота.

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Ранее Мадуро разорвал дипотношения с США.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Венесуэле.