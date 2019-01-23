Мадуро призвал армию к верности и подчинению на фоне протестов
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал армию к верности, единству и подчинению на фоне протестов в стране. Трансляция его выступления ведется в твиттере.
По его словам, возглавляемое им правительство сделает все возможное для защиты суверенитета страны. Он призвал граждан страны сохранять мир и спокойствие, а также не допустить госпереворота.
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Ранее Мадуро разорвал дипотношения с США.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Венесуэле.