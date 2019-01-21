«Не выдерживают критики»: МИД ответил на введение санкций ЕС

МИД России отреагировал на санкции, введенные Евросоюзом в отношении россиян, якобы причастных к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В частности, в МИДе отметили, что новые ограничения не выдерживают критики, а информационная кампания, организованная британскими властями после инцидента в Солсбери, преследует внутриполитические цели.

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«Показательно, что новый ее всплеск совпал с очередной кризисной волной на переговорах о «брекзите»», — говорится в сообщении МИД России.

В министерстве также отметили, что Москва оставляет за собой право ввести ответные меры.

Ранее сообщалось, что подозреваемые Западом в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов попали под санкции ЕС.