Трамп поставил под сомнение «российское дело» после реакции Мюллера на публикацию BuzzFeed

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Американский президент Дональд Трамп прокомментировал реакцию офиса спецпрокурора США Роберта Мюллера по поводу публикации BuzzFeed о том, что президент якобы велел своему бывшему адвокату Майклу Коэну солгать перед конгрессом. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По мнению Трампа, ресурс разметил совершенно дискредитировавшее себя «досье». При этом именно на нем построено расследование «российского вмешательства» в выборы в США в 2016 году.

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«Очень грустный день для журналистики, но великолепный день для нашей страны», — заявил Трамп.

Он добавил, что фейковые новости являются «врагами людей».

Ранее офис Мюллера отреагировал на данные об указании Трампа солгать конгрессу.