Порошенко выбил телефон из рук попытавшегося задать вопрос украинца

Президент Украины Петр Порошенко выбил телефон из рук мужчины, который попытался задать ему вопрос, сообщает РИА «Новости».

Где именно произошел инцидент не уточняется.

На имеющейся видеозаписи видно, как Порошенко, окруженный охранниками, делает селфи с украинцами на улице. В это время к нему подошел автор записи, снимая лицо главы государства вплотную, и попытался задать вопрос, за что телефон выбили у него из рук.

После этого несколько полицейских проверили содержимое рюкзака владельца телефона, ничего там не найдя, попытались выяснить личность мужчины.