В Вашингтон на переговоры вылетел генерал КНДР

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Правая рука лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, генерал Ким Ен Чол вылетел в Вашингтон, чтобы обсудить детали новой встречи высшего руководителя с главой США Дональдом Трампом, передает Reuters.

Сообщается, что Ким Ен Чол 18 января встретится с госсекретарем США Майком Помпео в столице страны, чтобы обсудить детали второй встречи президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Ранее сообщалось, что Bloomberg узнало наиболее вероятное место встречи Трампа и Ким Чен Ына.