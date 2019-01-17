В Вашингтон на переговоры вылетел генерал КНДР
Правая рука лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, генерал Ким Ен Чол вылетел в Вашингтон, чтобы обсудить детали новой встречи высшего руководителя с главой США Дональдом Трампом, передает Reuters.
Сообщается, что Ким Ен Чол 18 января встретится с госсекретарем США Майком Помпео в столице страны, чтобы обсудить детали второй встречи президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Ранее сообщалось, что Bloomberg узнало наиболее вероятное место встречи Трампа и Ким Чен Ына.