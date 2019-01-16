Песков рассказал, кто общается с Путиным чаще всего

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, кто общается с Владимиром Путиным чаще, чем с ним. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Он заявил, что есть ряд сотрудников, которые постоянно контактируют с главой государства непублично.

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«В это время с ним взаимодействует множество других людей», — заявил Песков.

Представитель Кремля пояснил, что если речь идет о международной тематике, то с президентом общаются сотрудники соответствующего блока администрации.

Ранее Песков ответил на вопрос, ругается ли Путин матом.