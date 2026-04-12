Жители Петербурга совершили крестный ход вокруг Казанского собора

В Санкт-Петербурге главная пасхальная служба проходит в Казанском кафедральном соборе, передает ТАСС.

В материале отмечается, что торжественное богослужение проводит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Последняя служба Страстной седмицы начала перед полночью. Она продолжалась около 30 минут. После этого прихожане поучаствовали в крестном ходе вокруг храма, а затем началась воскресная заутреня. Среди горожан, собравшихся на боголужение полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, глава городского заксобрания Александр Бельский, депутат Михаил Романов, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский и ректор Санкт-Петербургского университета Николай Кропачев.

До этого российский президент Владимир Путин по традиции приехал на службу в московский храм Христа Спасителя. На пасхальной службе он увиделся со столичным мэром Сергеем Собяниным. У главы государства и градоначальника была возможность пообщаться в ожидании возвращения крестного хода. В руках они держали красные пасхальные свечи.

Ранее отцу Маска разрешили сидеть на службе в храме Христа Спасителя.